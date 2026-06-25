Помошников и Саутин победили на юниорском чемпионате Европы в прыжках с трехметрового трамплина

Россияне Матвей Помошников и Иван Саутин выиграли соревнования в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште (Венгрия).

Спортсмены набрали 315,63 балла за свое выступление. Серебряными призерами стали немцы Вильям Йорг Да Аккманн и Финн Аве (295,29 балла), бронзовыми — украинцы Валерий Малеев и Дмитрий Степанов (291,87).

Ранее в четверг россиянин Мирослав Киселев одержал победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки в Будапеште.

Юниорский чемпионат Европы завершится 28 июня. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.