Россиянки завоевали золото и серебро в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы

Россиянка Александра Кедрина выиграла соревнования в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Спортсменка взяла золото с большим преимуществом по сумме баллов — 477,2. Второй стала еще одна россиянка Виктория Казанцева с результатом 406,25 балла. Тройку призеров замкнула украинка София Выставкина (388,6).

Ранее в среду россиянин Матвей Помошников занял второе место в соревнованиях на метровом трамплине в Будапеште.

Юниорский чемпионат Европы завершится 28 июня. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.