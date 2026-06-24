Россиянки завоевали золото и серебро в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы
Россиянка Александра Кедрина выиграла соревнования в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).
Спортсменка взяла золото с большим преимуществом по сумме баллов — 477,2. Второй стала еще одна россиянка Виктория Казанцева с результатом 406,25 балла. Тройку призеров замкнула украинка София Выставкина (388,6).
Ранее в среду россиянин Матвей Помошников занял второе место в соревнованиях на метровом трамплине в Будапеште.
Юниорский чемпионат Европы завершится 28 июня. Российские спортсмены выступают на нем с национальной символикой.
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