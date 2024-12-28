В Госдуме РФ назвали блокировку Telegram-каналов предсказуемой

В Госдуме РФ отреагировали на блокировки Telegram-каналов российских изданий в зарубежных странах.

Сергей Боярский, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, назвал происходящее «предсказуемым итогом развития той враждебной линии, которую ведут против нашей страны».

Также депутат заметил, что в России отсутствует цензура, а отечественные СМИ — самые свободные, и поэтому здравомыслящие люди по всему миру услышат «наш голос».