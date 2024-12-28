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Сегодня, 19:50

В Госдуме РФ назвали блокировку Telegram-каналов предсказуемой

Евгения Воскресенская
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Фото Сергея Боярского

В Госдуме РФ отреагировали на блокировки Telegram-каналов российских изданий в зарубежных странах.

Сергей Боярский, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, назвал происходящее «предсказуемым итогом развития той враждебной линии, которую ведут против нашей страны».

Сергей Боярский. В Госдуме РФ уверены, что россияне справятся и без YouTube

Также депутат заметил, что в России отсутствует цензура, а отечественные СМИ — самые свободные, и поэтому здравомыслящие люди по всему миру услышат «наш голос».

Источник: TG-канал Осторожно, новости
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