Россиян призвали добровольно уходить из интернета

Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин, которого в сети успели окрестить «душителем интернета», поздравил россиян с наступающим праздником. Он пожелал своим соотечественникам крепкого психологического здоровья — по-видимому, без него будет не обойтись в 2025 году.

«Что-то мне подсказывает, что следующий год пройдет под знаком цифрового детокса», — заявил депутат. И улыбаясь добавил: «Пусть он будет лучше добровольным».