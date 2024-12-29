Россиян призвали добровольно уходить из интернета
Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин, которого в сети успели окрестить «душителем интернета», поздравил россиян с наступающим праздником. Он пожелал своим соотечественникам крепкого психологического здоровья — по-видимому, без него будет не обойтись в 2025 году.
«Что-то мне подсказывает, что следующий год пройдет под знаком цифрового детокса», — заявил депутат. И улыбаясь добавил: «Пусть он будет лучше добровольным».
Источник: TG-канал Антона Горелкина
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