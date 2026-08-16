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Сегодня, 10:45

Team Spirit выбили из соревнований Team Resilience на The International 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Российская организация смогла выиграть у китайского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

Team Spirit — наконец смогли пройти в плей-офф, а их соперник вынужден покинуть турнир. Первая карта продлилась 29 минут и закончилась со счетом 29:9, затем на второй Resilience перехватили инициативу — 21:54 и 55 тысячи экономического преимущества, но Спириты отыгрались на третьей — 29:14.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.

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