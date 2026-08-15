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Iron Wing — GamerLegion: во сколько и где смотреть матч The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Pure.
Фото EWC
Превью&nbsp;TI 15.Где смотреть TI 2026 по Dota 2: официальные русскоязычные трансляции, комьюнити-касты и иностранные студии

В раунде на выбывание The International 2026 встречаются Iron Wing и GamerLegion. Победитель серии Bo3 проходит в плей-офф, проигравший завершает турнир. Матч состоится 17 августа, точное время начала объявляется по ходу дня. Iron Wing (состав 1win на базе бывшей Tundra Esports) закончила швейцарку с балансом 3-2, обыграв по ходу дистанции действующего чемпиона Falcons и Team Yandex, но уступив BoomBoys и Team Liquid. GamerLegion сенсационно обыграла финалиста прошлого TI Xtreme Gaming, однако в целом провела тяжелый групповой этап и финишировала со счетом 2-3. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.

Превью&nbsp;TI 15.The International 2026: команды, расписание и все детали перед стартом главного турнира по Dota 2

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