1w Team разбили GamerLegion и вышли в плей-офф The International 2026

Интернациональная команда не смогла выиграть у российского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

1w Team — еще одна СНГ-команда, которая смогла выйти в плей-офф главного турнира по Dota 2, их соперник покидает соревнования. Первая карта продлилась 37 минут и закончилась со счетом 16:30 в пользу 1w, а затем и вторая завершилась на 35 минуте — 13:32.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.