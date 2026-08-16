Team Falcons оказались на голову сильнее Vici Gaming на The International 2026

Интернациональная команда смогла выиграть у китайской организации — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

Team Falcons — гарантировано проходят в плей-офф, а их соперник покидает турнир, к тому же Vici Gaming распустили состав сразу после поражения. Первая карта продлилась 41 минуту и закончилась со счетом 31:6 и экономическим преимуществом в 42 тысячи, а вторая шла 43 минуты и завершилась на 31:11.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.