Разработчики из России создают «убийцу» Ведьмака 3
Московская студия Art Pioneers поделилась интересными подробностями о предстоящей экшен-RPG Distortion.
Distortion.
Фото Art Pioneers
Игру разрабатывают на Unreal Engine 5 с довольно большим бюджетом — на проект планируют потратить около ста миллионов долларов.
Distortion.
Фото Art Pioneers
Правила мира и некоторые элементы Distortion сделаны с оглядкой на The Witcher 3 и Skyrim. Геймеров ждет масштабный мир, который будет жить своей жизнью. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки.
Distortion.
Фото Art Pioneers
Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 годы.
Distortion.
Фото Art Pioneers
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