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9 февраля, 19:47

Разработчики из России создают «убийцу» Ведьмака 3

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Distortion.
Фото Art Pioneers

Московская студия Art Pioneers поделилась интересными подробностями о предстоящей экшен-RPG Distortion.

Distortion.
Фото Art Pioneers

Игру разрабатывают на Unreal Engine 5 с довольно большим бюджетом — на проект планируют потратить около ста миллионов долларов.

Distortion.
Фото Art Pioneers

Правила мира и некоторые элементы Distortion сделаны с оглядкой на The Witcher 3 и Skyrim. Геймеров ждет масштабный мир, который будет жить своей жизнью. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки.

Distortion.
Фото Art Pioneers

Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 годы.

Distortion.
Фото Art Pioneers
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