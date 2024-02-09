Разработчики из России создают «убийцу» Ведьмака 3

Московская студия Art Pioneers поделилась интересными подробностями о предстоящей экшен-RPG Distortion.

Distortion. Фото Art Pioneers

Игру разрабатывают на Unreal Engine 5 с довольно большим бюджетом — на проект планируют потратить около ста миллионов долларов.

Distortion. Фото Art Pioneers

Правила мира и некоторые элементы Distortion сделаны с оглядкой на The Witcher 3 и Skyrim. Геймеров ждет масштабный мир, который будет жить своей жизнью. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с 8 персонажами, каждый из которых будет обладать уникальной историей и возможностями для прокачки.

Distortion. Фото Art Pioneers

Выход Distortion в ранний доступ на ПК запланирован на 2025-2026 годы.