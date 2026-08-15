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15 августа, 20:21

Team Falcons — Vici Gaming: во сколько и где смотреть матч The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Malr1ne.
Фото EWC
Превью&nbsp;TI 15.Где смотреть TI 2026 по Dota 2: официальные русскоязычные трансляции, комьюнити-касты и иностранные студии

В раунде на выбывание The International 2026 встречаются Team Falcons и Vici Gaming. Это решающая серия Bo3: победитель проходит в плей-офф на Oriental Sports Center, проигравший покидает мейджор. Матч состоится 17 августа, точное время начала объявляет Valve по ходу дня. Действующий чемпион The International завершил групповой этап с балансом 3-2 и как команда из верхней корзины сам выбрал себе соперника. Falcons провалили середину дистанции, проиграв Team VISION и Iron Wing, но затем справились с GamerLegion и BoomBoys. Vici Gaming закончила швейцарку со счетом 2-3 и рассчитывает на поддержку домашней публики. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.

Превью&nbsp;TI 15.The International 2026: команды, расписание и все детали перед стартом главного турнира по Dota 2

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