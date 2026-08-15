Team Falcons — Vici Gaming: во сколько и где смотреть матч The International 2026

В раунде на выбывание The International 2026 встречаются Team Falcons и Vici Gaming. Это решающая серия Bo3: победитель проходит в плей-офф на Oriental Sports Center, проигравший покидает мейджор. Матч состоится 17 августа, точное время начала объявляет Valve по ходу дня. Действующий чемпион The International завершил групповой этап с балансом 3-2 и как команда из верхней корзины сам выбрал себе соперника. Falcons провалили середину дистанции, проиграв Team VISION и Iron Wing, но затем справились с GamerLegion и BoomBoys. Vici Gaming закончила швейцарку со счетом 2-3 и рассчитывает на поддержку домашней публики. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.