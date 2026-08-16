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Сегодня, 08:25

Aurora Gaming проиграли BETBOOM Team на The International 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BetBoom Team.
Фото BetBoom Team

Российская команда оказались сильнее интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

BETBOOM Team — официально вышли в стадию плей-офф, а их соперник из Авроры покидает соревнования. Первая карта продлилась 59 минут и закончилась со счетом 29:36 и положительной экономикой в 43 тысячи, а вторая шла 37 минут — 26:23 и перевесом в 12 тысяч в пользу ББ.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.

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