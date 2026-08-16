Team Yandex выходят в плей-офф, выиграв у LGD Gaming на The International 2026

Российская организация смогла выиграть у китайского коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

Team Yandex — последняя СНГ-команда, которая смогла выйти в плей-офф главного турнира по Dota 2, их соперник из LGD покидает соревнования. Первая карта продлилась 32 минуты и закончилась со счетом 25:11, а затем и вторая завершилась на 39 минуте — 17:30, решающей стала третья — 26:40, она шла почти 69 минут, где Яндекс заполучили 80 тысяч экономического преимущества.

The International 2026 (TI15) — главный киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 13 по 23 августа в Шанхае (Китай). Призовой фонд соревнований составляет 1.6 миллиона долларов с возможностью увеличения за счет продаж от внутриигрового компендиума.