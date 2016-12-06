Faker будет получать от 2,5 миллиона долларов в год

Зарплата корейского киберспортсмена по дисциплине League of Legends Ли "Faker" Сан Хека составит минимум 2,5 миллиона долларов в год, сообщает esportobserver.com. Напомним, что Ли является трехкратным чемпионом мира по LoL в составе коллектива SK Telecom T1, в котором он выступает в роли игрока средней линии. После заключения нового контракта "Faker" станет самым высокооплачиваемым киберспортсменом в мире. Стоит отметить, что в зарплату игрока не входит доход от персональных спонсоров и призовых. Призовой фонд последнего чемпионата мира по LoL составил около 9 миллионов долларов.
Boss Mode
Arthas, верное замечание. Спасибо
23:23 6 декабря
Arthas
Автор, фейкер не является победителем трех последних чемпионатов мира. Он выиграл свой первый чемпионский титул в 2013. А остальные два в 2015 и 2016. Исправьте, пожалуйста
21:03 6 декабря