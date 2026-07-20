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Сегодня, 20:05

Филатов предложил Карякину выдвинуть кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Сергей Филин

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов предложил российскому гроссмейстеру Сергею Карякину выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

20 июля свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ выдвинул Кирсан Илюмжинов. Он возглавлял федерацию с 1995 по 2018 год.

«Кирсан Николаевич — большая и яркая личность. Способен и не раз, и не два удивлять. Но я считаю, что если бы еще Сергей Александрович Карякин выдвинулся на пост президента ФИДЕ, это точно было бы нескучно и нетомно. Выборы бы приобрели новую яркую окраску», — приводит слова Филатова ТАСС.

Президент ФШР отметил, что на предстоящих выборах намерен поддержать действующего главу ФИДЕ Аркадия Дворковича. Он руководит организацией с 3 октября 2018 года и планирует баллотироваться на еще один срок.

Источник: ТАСС
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Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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