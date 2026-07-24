Глава Казахстанской федерации шахмат Турлов примет участие в выборах президента ФИДЕ

Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов сообщил в своих соцсетях, что будет участвовать в президентских выборах Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Выборы пройдут 26-27 сентября в Самарканде (Узбекистан).

Ранее президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович, который возглавляет организацию с 2018 года, заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. 23 июля Евросоюз включил его в 21-й пакет антироссийских санкций. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента ФИДЕ на период действия ограничений.