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Глава Казахстанской федерации шахмат Турлов примет участие в выборах президента ФИДЕ

Алина Савинова

Глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов сообщил в своих соцсетях, что будет участвовать в президентских выборах Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Выборы пройдут 26-27 сентября в Самарканде (Узбекистан).

Ранее президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович, который возглавляет организацию с 2018 года, заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. 23 июля Евросоюз включил его в 21-й пакет антироссийских санкций. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента ФИДЕ на период действия ограничений.

Аркадий Дворкович.Дворкович попал под санкции Евросоюза. Что это значит для мировых и российских шахмат?
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Шахматы
ФИДЕ
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