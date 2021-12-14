«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться

Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми показал не флаг Украины, а флаг родного Белгорода-Днестровского. Это не понравилось Владимиру Кличко, Сергею Стаховскому и другим патриотам Украины. А вот боксер Иван Редкач неожиданно встал на защиту Ломаченко.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко редко дает резонансные комментарии, но позавчера не удержался. Он написал в Twitter по-английски:

«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности и привязанности к своей родине», — написал Кличко в Twitter. — Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя ее флаг? WTF».

Wikipedia: «Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.» @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country's flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

Дело в том, что в ночь на 12 декабря Василий Ломаченко победил единогласным решением судей Ричарда Комми, а после боя облачился не во флаг Украины, а во флаг родного города — Белгорода-Днестровского, очень похожий на флаг Испании. Тут надо учитывать, что ранее Ломаченко был внесен в базу «Миротворец», неоднократно говорил, что русские и украинцы один народ, снимался в российском православном фильме и вообще является прихожанином церкви Московского патриархата. В общем, его жизненные взгляды противоречат взглядам, которых в последние годы придерживаются украинские власти.

Из спортсменов, помимо Кличко, Ломаченко раскритиковал теннисист Сергей Стаховский. Инстаграм summer_sports_ukraine выложил картинку tribuna.ua, где объясняется, почему флаг Белгорода-Днестровского — особенный для Ломаченко. Стаховский же оставил под этим постом такой комментарий (на украинском):

«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам». А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет».

Высказались по теме и патриотично настроенные журналисты, и радикально настроенный националист Сергей Стерненко. Само собой, жест Ломаченко им не понравился.

В похожих ситуациях СМИ часто используют слово «травля». Но в данном случае оно все же вряд ли применимо. Например, если посмотреть на комментарии под последними постами Ломаченко в Instagram, то где-то 90 процентов из них — это поздравления с победой, а оставшиеся 10 — о том, «почему не флаг Украины?». На один критический комментарий Ломаченко решил ответить. Ему написал человек с пятью подписчиками и с закрытым аккаунтом: «Со своей гордыней ты никогда не достигнешь того, что у тебя было. ОН тебя ставит на свое место». Ломаченко прокомментировал это так: «Спасибо тебе».

В мае 2020-го Ломаченко за съемки в российском православном фильме отругал эпатажный украинский боксер Иван Редкач, заодно вызвав его на бой. В сентябре 2020-го Редкач рассказал, как встретил Василия в церкви, а тот его оттолкнул и даже позвал на разборки. Критика со стороны Редкача ожидалась и сейчас, но он, наоборот, вступился за Ломаченко. Вот что он написал в Instagram и Facebook (орфография и пунктуация сохранены, не считая матерного слова — оно скрыто звездочками):

«Василий вместо слов благодарности от своих земляков, включая госструктур получил *** [побои]. А мог бы получить благодарности и слова поздравления а лучше даже вознаграждение от своего государства, так как все-таки в кармане у него украинский паспорт и весь мир знает его как представителя Украины. В качестве патриотизма могли бы выделить гонорар или хоть грамоту, а то на голом патриотизме все-таки голодно. С большим уважением к Кличко младшему, скажу...лего копировать из Wikipedia слова о значении патриотизма когда старший брат мэр Киева. Но мой пост не о вас. А о том что, важно это победа. И вот что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного Города который возможно дал ему больше чем вся Украина. В конце дня, важна победа и все. Бокс это не командная игра, а индивидуальный вид спорта. Боксер выходит на ринг один и дерется он один и хоть с горшком на голове, важна победа. Конечно же меня обвинят в лицемерии и тд. Я скажу так, это мое мнение, я так это вижу, для кого-то он коцап, для кого-то он Украинец, для меня спортсмен, боксер, атлет, который поднял Украину и о ней услышали больше. А вообще мне на слова о лицемерии так же все равно, как и Васе на ваше когда он вышел с флагом родного города. Конечно амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместное , давать указание углу соперника и рефери. Опять таки для кого-то это поступок Вася-Львиное сердце, а для кого-то Вася-понторез. Так и с флагом вынес плохо не вынес плохо, флаг города родного плохо, все не так и всегда есть кому угодно и кому нет. И все-таки, все равно главное это победа».