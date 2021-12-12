Заточенный Бивол, ошибка Саламова и благодарность Канело

В Екатеринбурге защитил свой чемпионский титул WBA Дмитрий Бивол. И приблизился к объединению титулов, как нам кажется.

Умар Саламов выиграл, как мне казалось, не больше двух раундов в этом бою, и примерно так судьи и оценили происходившее на ринге. Умар показал сначала свою скорость и свой джеб. Затем настойчивость и умение собираться в эпизодах, но попытки поработать снова первым номером и силовыми ударами раунде в четвертом привели к тому, что скорость Умара резко упала, и он окончательно перестал быть опасным для оппонента уже к середине поединка.

Куда интереснее было слушать в углу тренера чемпиона, Геннадия Машьянова, который начал требовать от своего боксера быть артистом. К сожалению, быть артистом для них значило всего лишь попадать в соперника и не давать ему доставать в ответ. Но монологи тренера были очень артистичны и красноречивы. Но еще экспрессивнее были глаза Умара Саламова, выражавшие иногда полное непонимание, что делать дальше в этом бою. Сначала он был скован, затем устал, а когда попал тяжелым ударом справа, то в ответ получил серию от Бивола, а затем еще одну... и еще парочку. И когда в финале боя у него внезапно начали вылетать эти удары справа и приземляться то ли в защиту, то ли в верхнюю часть головы уже на излете, Бивол был внимателен — и вообще, кажется, просто разрешил Саламову немного поработать. Наверное, поймать хотел на ошибке, но вместо этого смотрел и удивлялся героическим попыткам уже измотанного соперника что-то все же сотворить.

Вообще, драться за титул Умар мог еще в прошлом году, вакантный пояс WBO мог взять или он, или Максим Власов. Но бой не состоялся, Саламов заболел коронавирусом, долго восстанавливался, а Власов вышел забирать пояс у Джо Смита-младшего и проиграл раздельным решением судей. По всему получалось так, что Саламов следующий на Смита — но бой, планировавшийся на конец октября, снова отменился. На этот раз с коронавирусом был госпитализирован Джо Смит. Вся эта цепочка событий привела к бою с Биволом сейчас в Екатеринбурге.

Ошибкой Умара было в принципе пытаться боксировать с Биволом. Очевидно, что в чистом искусстве бокса — попадать, не пропускать и всегда оставаться на миллиметр и миллисекунду ближе или дальше — Дмитрий Бивол мало кому даст шанс. Ходить за ним и охотиться за головой — занятие для неудачников. Ну или нужно наоборот очень верить свою счастливую звезду. Отрезать от пространства, загнать в угол — сложно, но возможно. Обмануть, поменяв стойку. Устроить возню в клинче, утомить и начать работать по корпусу. Но проблема в том, что в драке Умар Саламов тоже не силен. Он просто во всем хуже Бивола. «В два раза», — как сказал после боя Денис Лебедев. И тому есть причины.

Еще в 2017-2018 году у меня складывалось впечатление, что Бивол с командой просто оттачивают технику, полируют ее, готовят орудие к битве, которая скоро случится — но до нее пока есть время. И каждый следующий соперник во-первых способ заработать деньги, а во-вторых — возможность получить бесценный боевой опыт. Хотя уже тогда стиль был сформирован, физически он был так же хорош, как и сейчас, и у Дмитрия было достаточно опыта, чтобы драться с кем угодно. Но он чередовал обязательные и добровольные защиты пояса и ждал большой бой. С Саулем Альваресом? Он был очень близко. Так, по крайней мере, казалось — пока Канело не объявил, что после не очень затянувшегося (всего год понадобился) собирания поясов в суперсреднем весе, он пойдет не в полутяжелый к Биволу и Бетербиеву, а в круизеры, забирать ремень WBC у Илунги Макабу.

Поэтому, наверное, можно поблагодарить Альвареса за то, что мы смотрим бои Бивола дома (их будет еще два в 2022-м), и нашелся условный РосГосЮгУралМеталл, который готов потратить на это деньги. Поблагодарим Умара Саламова за терпение и старание, хотя можно было бы поменьше уважения сопернику. А Бивола — за высококлассный бокс. Но, уж простите, мы его в его исполнении смотрим уже давно, и за 5 лет, что Дмитрий владеет титулом, все не слишком поменялось.

Сам чемпион сказал после боя о своем желании объединить пояса. И, если этот РоссУралМеталл что-то хочет в связи с этим сделать — то он скорее всего сможет. Промоутер Боб Арум, у которого на контракте и чемпион WBO Джо Смит, и обладатель поясов WBC и IBF Артур Бетербиев, не будет пытаться любой ценой оставить их с титулами в США. Поэтому мы или впервые приблизились к чему-то действительно интересному в этом весе, или опять выдаем желаемое за действительное.