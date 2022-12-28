Цыганский боксер высмеял идеологию нацистов. Его лишили титула и убили в концлагере

Иоганн Тролльман покрасил волосы и кожу в белый цвет.

Во вторник, 27 декабря, исполнилось 115 лет со дня рождения Иоганна Тролльмана, немецкого боксера цыганского происхождения. Тролльман был больше известен как Рукели, что на цыганском языке означает «крепкое дерево». Такое прозвище ему дали родители Вильгельм и Фридерике, потому что телосложение парня по форме напоминало им ровное, красиво выросшее дерево. Несмотря на псевдоним, боксерский стиль Тролльмана отличался легкостью и ловкостью, а также прекрасным футворком.

Впервые Иоганн вышел в ринг всего в восемь лет, а в 15 стал членом боксерского клуба BC Heros Hannover, который входил в состав Немецкой национальной ассоциации боксеров-любителей. В юности Тролльман четыре раза побеждал в региональных чемпионатах и участвовал в любительском первенстве Германии.

В 19 лет Иоганна не взяли на Олимпийские игры-1928 в Амстердаме — в национальной команде не хотели, чтобы ее представлял синти (западная ветвь цыган). Исключение из олимпийской сборной привело к тому, что в июне 1929 года Тролльман перешел в профессионалы. Под руководством берлинского менеджера Эрнста Зирцова Иоганн получил известность в немецкой столице, боксируя против лучших сразу в трех дивизионах — полусреднем, среднем и полутяжелом. А в январе 1933-го после прихода к власти национал-социалистов жизнь Тролльмана резко изменилась.

Нацисты сделали бокс одним из инструментов пропаганды — вид спорта, который переименовали в «немецкий кулачный бой», должен был сыграть решающую роль в физическом воспитании Третьего рейха. Боксерские клубы в Германии сделали централизованными, началось изгнание и преследование не арийских спортсменов. Все это также коснулось Эриха Зеелига, который доминировал в весовой категории Тролльмана как чемпион Германии в среднем и полутяжелом дивизионах. В ночь перед защитой титула Зеелигу угрожали смертью, и он бежал во Францию — в Германии жизнь этнического еврея была в опасности.

Тролльман же остался, и у нацистских спортивных органов возникла проблема, так как он был слишком популярен и слишком успешен, чтобы просто по-тихому отстранить его от бокса. Но, конечно, нельзя назвать случайностью тот факт, что самый большой успех боксера стал причиной его падения.

9 июня 1933 года состоялся бой Тролльмана против Адольфа Витта в национальном чемпионате среди полутяжей на пивоварне Bockbier в Берлине. Иоганн уверенно победил по очкам, но для нацистов его победа была угрозой, поскольку Тролльман деконструировал пропагандистский образ физически превосходящего его арийца. В зале сидел Георг Радамм, фанатичный нацист и председатель Немецкой ассоциации кулачного боя. Как только стало ясно, чем закончится бой, он приказал судьям признать поединок ничейным. Радамму повиновались, но зрители все понимали — они видели, как Тролльман доминировал на протяжении всего боя.

Иоганн Тролльман. Zeta.vision

И все-таки после получасового протеста лавровый венок повесили на Тролльмана. По щекам измученного боксера текли слезы — сначала от злости после отказа в победе, а затем от радости из-за запоздалого признания. Но счастье быстро закончилось: через неделю после боя Тролльманн получил письмо от ассоциации — ему сообщили, что чемпионский титул аннулируется, так как оба боксера показали «неудовлетворительное выступление».

Но и без титула Тролльман оставался героем для зрителей и раздражителем для нацистов. Немецкие власти намеревались закончить его карьеру, сделать так, чтобы такой боксер, как Иоганн Тролльман, перестал существовать. Перед поединком против известного полусредневеса Густава Эдера Тролльману посоветовали «биться как немец, а не как цыган», чтобы не рисковать боксерской лицензией. Иоганн осознавал безвыходность положения, но вышел в ринг с выкрашенными в белый цвет волосами и напудренной добела кожей. Этой пародией на арийского бойца он максимально точно высмеял предложенную ему роль.

Стиль ведения поединка Тролльман тоже поменял в угоду нацистским функционерам: вместо фирменного футворка, прозванного цыганским танцем, он стоял посреди ринга и почти не двигался, нанося и принимая удары. Итогом стал нокаут, в который Тролльман упал в пятом раунде. После этого большая карьера Иоганна завершилась. Храбрый акт сопротивления привел его к тому, что в дальнейшем он выступал на ярмарках в Ганновере и Берлине, где познакомился с Ольгой Бильдой, на которой женился в июне 1935-м.

В том же году были приняты Нюрнбергские законы, из-за чего гонения на синти только усилились. Были определены не только систематические исключения и лишения прав еврейского населения, но и обвинение синти в наличии «не арийской» крови. В сентябре 1935 года Иоганн Тролльман развелся с Ольгой, надеясь таким образом защитить ее и их дочь Риту от преследований

В 1938-м Тролльмана депортировали в трудовой лагерь Ганновер-Алем. После освобождения он жил в убежищах, чтобы избежать дальнейших арестов, а в ноябре 1939-го Иоганна призвали в армию — в тот момент синти еще не изгнали из вермахта. Тролльман воевал в пехоте в Польше, Бельгии и Франции, а в 1941-м, когда Германия напала на СССР, его отправили на Восточный фронт, где он был ранен. В это же время произошли первые массовые расстрелы советских цыган.

В 1942 году Верховное командование вооруженных сил исключило синти из вермахта по «расовым причинам». Несколько членов семьи Тролльмана отправили в трудовые лагеря, а сам боксер в июне того же года был арестован в Ганновере и доставлен в печально известный «Цыганский штаб» в центре города, где над ним жестоко издевались. Оттуда его депортировали в концлагерь Нойенгамме под Гамбургом, где Рукели получил арестантский номер 9841 и был вынужден выполнять принудительные работы.

Иоганн Тролльман. Profmedia.cz

Вскоре Тролльмана узнал бывший судья Альберт Люткемейер. Он уговаривал Рукели боксировать с эсэсовцами каждый вечер после работы, хотя за три месяца заключения Иоганн похудел примерно на 30 кг. Официально Тролльман умер 9 февраля 1943 года из-за сердечно-сосудистого коллапса, но, на самом деле, покойник был недавно умершим заключенным, чью личность присвоили Тролльману. Чтобы не привлекать к себе внимания, настоящего боксера перевезли в лагерь Виттенберге, где он все же не избежал боксерского прошлого.

Иоганну пришлось сражаться с ненавидимым заключенными преступником капо (заключенный, сотрудничавший с администрацией нацистской тюрьмы) Эмилем Корнелиусом, бой организовал старейшина лагеря в 1944 году. Тролльман победил, но вскоре Корнелиус отомстил, заставив Иоганна работать до изнеможения, а затем забив мужчину дубинкой до смерти. Тело Тролльмана бросили в братскую могилу, вырытую возле лагеря.

В конце 2003 года Ассоциация профессионального бокса присвоила чемпионский пояс Иоганну «Рукели» Тролльманну, который теперь официально числится чемпионом Германии 1933 года в полутяжелом весе. В Ганновере в 2004 году одну из улиц назвали Johann-Trollmann-Weg, а в Берлине в 2010-м в честь Рукели открыли мемориал в виде боксерского ринга.