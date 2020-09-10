WBC санкционировал бой Альвареса и Йылдырыма

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил торги по поединку Сауль «Канело» Альварес — Авни Йылдырым, сообщает ESPN.

WBC постановил, что Канело и Йылдырым разыграют вакантный пояс WBC во втором среднем весе. Торги назначены на 21 сентября.

Пока неясно, примет ли Альварес, в настоящий момент вовлеченный в судебный процесс против собственного промоушена Golden Boy и стримминг-сервиса DAZN, участие в переговорах. Команда же Йылдырыма сообщила, что готова к торгам.