«Василий постарел». Хрюнов о поражении Ломаченко от Лопеса

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал «СЭ» поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

— Я в своей колонке предсказывал, что ожидаю что-то подобное, — отметил «СЭ» Хрюнов. — На итоговый результат сыграла совокупность огромного количества факторов. Во-первых, Лопес избрал блестящую тактику. А Василий постарел, у него снизилась скорость, он не успевал начинать атаки. Это было очень заметно в первой половине боя. Все это и привело к поражению. (Севастиан Терлецкий)