Валуев разобрал бой Гассиева и Валлиша: «Мурат делал все абсолютно правильно»

Легенда российского бокса Николай Валуев прокомментировал победное выступление Мурата Гассиева в бою с Михаэлем Валлишем, объяснив, почему россиянин не форсировал события в первых трех раундах.

«Он боец того опыта, который начинает все-таки с разведки, — сказал Валуев журналистам после турнира. — У него не было никаких предпосылок к тому, чтобы начинать бой, как начинали до него боксеры. Прежде всего, это тактика. Все-таки это супертяжелая весовая категория. Здесь сбрасывать со счетов нельзя ни один удар. Собственного говоря, что он [Гассиев] и сделал. Все абсолютно правильно. Выждала он свой момент, дали нам возможность посмотреть, и он доказал, что он сильнее».

Гассиев победил Валлиша техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету теперь 28 побед и лишь 1 поражение.