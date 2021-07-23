Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бой Проводникова и Багаутинова пройдет по правилам бокса

19:48
Руслан Проводников. Фото Instagram
Руслан Проводников. Фото Instagram
Теги:

Руководство лиги OPEN FC сообщило, что бой между экс-претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым и бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым пройдет по правилам бокса.

«Прежде всего, хотелось бы выразить уважение к Али Багаутинову. Он боец ММА, и он выйдет на свой третий профессиональный бой по боксу против очень опасного соперника и серьезного оппонента Руслана Проводникова», — сообщили организаторы боя.

Проводников не выступал в боксе с 2016 года, когда проиграл единогласным решением судей по итогам 12 раундов Джону Молине.

Багаутинов в своем прошлом бою, который проходил по правилам ММА в апреле в Бахрейне, победил американца Дастина Ортиса судейским решением.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству
Кот пришел домой через 9 месяцев после кремации и шокировал хозяйку
Кем работать разным знакам зодиака чтобы разбогатеть
Скончался протаранивший у Крыма крейсер США контр-адмирал Богдашин
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд