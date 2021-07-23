Бой Проводникова и Багаутинова пройдет по правилам бокса

Руководство лиги OPEN FC сообщило, что бой между экс-претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым и бывшим чемпионом WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым пройдет по правилам бокса.

«Прежде всего, хотелось бы выразить уважение к Али Багаутинову. Он боец ММА, и он выйдет на свой третий профессиональный бой по боксу против очень опасного соперника и серьезного оппонента Руслана Проводникова», — сообщили организаторы боя.

Проводников не выступал в боксе с 2016 года, когда проиграл единогласным решением судей по итогам 12 раундов Джону Молине.

Багаутинов в своем прошлом бою, который проходил по правилам ММА в апреле в Бахрейне, победил американца Дастина Ортиса судейским решением.