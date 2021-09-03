18-летняя мексиканка умерла после нокаута

Мексиканка Жанетт Закариас Сапата умерла после нокаута, который произошел 28 августа в бою против канадки Мари Пьер Уль. Об этом сообщил промоутер боксерского шоу Ивон Мишель.

Поединок прошел в Монреале. В четвертом раунде 18-летняя Сапата получила серию тяжелых ударов. Рефери остановил бой, так как она была в стоячем нокауте. Через несколько секунд у нее начались судороги и она потеряла сознание.

Врачи доставили Сапату в больницу, где ввели в искусственную кому, в которой она пролежала несколько дней. У нее были признаки улучшения состояния, поэтому операцию решили не проводить. Через пять дней она скончалась.

У Сапаты было пять боев, из которых она выиграла два. Два последних поединка завершились досрочными поражениями. При этом в последнем бою у нее также был нокаут.

У 31-летней Мари-Пьер Уль было три победы и одна ничья перед этим поединком.