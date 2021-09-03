18-летняя мексиканка умерла после нокаута
Мексиканка Жанетт Закариас Сапата умерла после нокаута, который произошел 28 августа в бою против канадки Мари Пьер Уль. Об этом сообщил промоутер боксерского шоу Ивон Мишель.
Поединок прошел в Монреале. В четвертом раунде 18-летняя Сапата получила серию тяжелых ударов. Рефери остановил бой, так как она была в стоячем нокауте. Через несколько секунд у нее начались судороги и она потеряла сознание.
Врачи доставили Сапату в больницу, где ввели в искусственную кому, в которой она пролежала несколько дней. У нее были признаки улучшения состояния, поэтому операцию решили не проводить. Через пять дней она скончалась.
У Сапаты было пять боев, из которых она выиграла два. Два последних поединка завершились досрочными поражениями. При этом в последнем бою у нее также был нокаут.
У 31-летней Мари-Пьер Уль было три победы и одна ничья перед этим поединком.
NOCAUT fulminante. Ac? el tremendo momento en que la boxeadora mexicana Jeanette Zacar?as Zapata es noqueada de pie y de inmediato convulsiona, tras su combate en ??; se encuentra en un hospital de #Montreal y su salud es cr?tica -v?a @BoxAzteca7 pic.twitter.com/wtp6zKOQqh— Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) August 30, 2021
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