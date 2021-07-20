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Тренер Гассиева оценил шансы Усика на победу в бою с Джошуа

18:17
Александр Усик. Фото Instagram
Александр Усик. Фото Instagram
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Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, поделился мыслями о бое Александра Усика против Энтони Джошуа.

«Думаю, что 50 на 50, — сказал Сланов «СЭ». — Если Джошуа не сможет победить до пятьго или шестого раунда, то, я думаю, что в силу более высокого класса Усика, его быстрых ног, выносливости, я думаю, что он сможет победить Джошуа в последних раундах».

В июле 2018 года россиянин Гассиев встретился с Усиком, уступив украинцу судейским решением. Ожидается, что следующим соперником Усика станет именно Джошуа.

В своем следующем бою, который состоится 22 июля на арене «Динамо» в Москве, Гассиев встретится с немцем Михаэлем Валлишем. Поединок в супертяжелом весе покажет канал РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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