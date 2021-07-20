Британский боксер Энтони Джошуа проведет чемпионский бой против украинца Александра Усика, сообщает Twitter компании Mathcroom Boxing. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

В этом поединке Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO.

31-летний Энтони Джошуа провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 24 победы (22 нокаута) при одном поражении. 34-летний Александр Усик провел 18 поединков как профессионал и во всех одержал победы (13 нокаутов). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.