Бой Джошуа — Усик пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма»
Британский боксер Энтони Джошуа проведет чемпионский бой против украинца Александра Усика, сообщает Twitter компании Mathcroom Boxing. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».
????! ????@anthonyjoshua defends his World Heavyweight Titles vs @usykaa, 25 Sept ?— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021
?? @SpursOfficial
? @SkySports Box Office#JoshuaUsyk pic.twitter.com/4HbiWgnMSC
В этом поединке Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO.
31-летний Энтони Джошуа провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 24 победы (22 нокаута) при одном поражении. 34-летний Александр Усик провел 18 поединков как профессионал и во всех одержал победы (13 нокаутов). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
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