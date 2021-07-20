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Бой Джошуа — Усик пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма»

18:17
Афиша боя Джошуа - Усик. Фото Matchroom Boxing.
Афиша боя Джошуа - Усик. Фото Matchroom Boxing.
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Британский боксер Энтони Джошуа проведет чемпионский бой против украинца Александра Усика, сообщает Twitter компании Mathcroom Boxing. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

В этом поединке Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO.

31-летний Энтони Джошуа провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 24 победы (22 нокаута) при одном поражении. 34-летний Александр Усик провел 18 поединков как профессионал и во всех одержал победы (13 нокаутов). Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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Евгений Петров все материалы автора

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