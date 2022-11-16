Флойд Мейвезер: «Деньги важнее наследия»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) ответил людям, критикующим его показательные бои.

«Люди часто говорят: «Ха, Флойду приходится проводить показательные бои». Моя философия — никогда не прекращать зарабатывать деньги, — приводит слова Мейвезера Boxing Scene. — Деньги важнее наследия. Поверьте, если я больше никогда не проведу выставочного боя, то смогу прожить прекрасную жизнь».