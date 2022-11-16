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Флойд Мейвезер: «Деньги важнее наследия»

Флойд Мейвезер-младший ответил людям, критикующим его показательные бои
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) ответил людям, критикующим его показательные бои.

«Люди часто говорят: «Ха, Флойду приходится проводить показательные бои». Моя философия — никогда не прекращать зарабатывать деньги, — приводит слова Мейвезера Boxing Scene. — Деньги важнее наследия. Поверьте, если я больше никогда не проведу выставочного боя, то смогу прожить прекрасную жизнь».

Мейвезер в прошлом бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 13 ноября в Дубае, ОАЭ.
Флойд Мейвезер-младший
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