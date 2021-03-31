Костя Цзю поздравил сына с победой: «Горжусь. Нужно отвечать за свои слова»
16:53
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился эмоциями после победы своего сына Тима Цзю над ирландцем Деннисом Хоганом.
Цзю-младший победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как Цзю провел апперкот левой снизу в челюсть.
«Сына, c победой тебя. Горжусь. Нужно отвечать за свои слова. И то, что угол, а не рефери выбросил полотенце. Только спустя час после боя я начал успокаиваться», — написал Костя Цзю в Instagram.
Для 26-летнего Цзю эта победа стала 18-й в 18 боях (14 — нокаутом). 36-летний Хоган потерпел четвертое поражение при 28 победах и одной ничьей.
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