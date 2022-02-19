Гукасян оценил шансы Исмаилова на победу в бою с Дуродолой

Боксер Эдгар Гукасян оценил шансы Магомеда Исмаилова на победу в бое с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок пройдет 25 февраля в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Все зависит от кондиции Дуродолы. Если он готов хотя бы на 70 процентов, то победа будет однозначно за ним. Исмаилов обещал нас удивить, я верю в него. У Дуродолы есть опыт, он в ринге более 20 лет», — отметил Гукасян в интервью РЕН ТВ.

По мнению Гукасяна, шансы Исмаилова на победу могут вырасти. На руку ему будет и возраст соперника, ведь Дуродоле уже 41 год.

«У Маги единственный шанс это навязать клинч, возню и больше грязи. Если будет классический бокс в стойке, Дурадола его перестучит, потому что он выше и школа бокса лучше», — сказал Гукасян.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.