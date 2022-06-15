Тайсон Фьюри готов вернуться ради победителя боя между Усиком и Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что он может вернуться в ринг, чтобы сразиться с победителем боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и британским боксером Энтони Джошуа (26-2).

«Я на 100 процентов уверен, что вернуть в ринг, прямо как в фильме, где Джерри Магуайер кричал: «Покажи мне деньги!» — приводит слова Фьюри издание Evening Standard. — Если кто-то и может показать мне деньги, так это Фрэнк Уоррен. Мы устроим грандиозное шоу.

Когда этот средневес нокаутирует качка, лишь один человек будет способен прекратить весь этот цирк. Хотите увидеть этот бой? Готовьте деньги. Вернуть Цыганского короля, чтобы спасти репутацию страны, — это дорого вам обойдется».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Усик и Джошуа должны провести реванш в Саудовской Аравии в конце августа.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.