Команда Хильберто Рамиреса провела переговоры с командой Дмитрия Бивола

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) может в следующем поединке подраться против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Переговоры состоялись. Вопрос лишь в том, подпишет ли Бивол контракт, — приводит слова мексиканца издание Izquierdazo. — Этого боя хотят все. В течение недели все станет ясно. Бивол работает с Matchroom Эдди Хирна, я — с Golden Boy Оскара Де Ла Хойи. Они вели переговоры. При этом мы оба сотрудничаем с DAZN, и они хотят этого боя».

Кроме того, Рамирес подчеркнул, что у него будет преимущество перед Биволом, потому что он крупнее россиянина.

«У меня будет перед ним преимущество, потому что я крупнее его. Мы знаем друг друга. Он видел, как я боксирую, именно поэтому он, скорее всего, не хочет драться со мной. На ногах я лучше него. Я могу идти вперед, работать корпусом и у меня больше дистанция атаки».

Также мексиканец считает, что бой против Бивола будет куда более сложнее, чем против чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0).

«Сперва я хочу подраться с Биволом, а потом объединить титулы против Бетербиева. Бой против Бивола будет сложнее, потому что он хорошо двигается на ногах. С Бетербиевым можно боксировать, а с Биволом надо идти вперед».

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.