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8 февраля, 23:25

Экс-чемпион мира по боксу получил ранения во время ограбления

Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Истер.
Фото Getty Images

Экс-чемпион мира в легком весе Роберт Истер-младший получил три пулевых ранения в воскресенье в Цинциннати, США во время ограбления. 31-летний боксер уже прооперирован, и его жизни ничего не угрожает, сообщает Independent.

Известно, что к бойцу подошли несколько грабителей и, приставив к нему пистолет, потребовали отдать им украшения, которых были на нем в тот момент. Речь идет о нескольких золотых цепочках, кольце с бриллиантом и мобильном телефоне. Услышав требования, Истер тут же бросился бежать. Грабители в свою очередь открыли огонь и трижды ранили спортсмена.

Бывший чемпион в легком весе Истер не выходил на ринг с февраля прошлого года, в его активе 23 победы на профессиональном ринге.

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