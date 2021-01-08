Соперник Ковалева очень опасен. Посмотрите, как он роняет людей ударами в печень

Ближайший соперник Сергея Ковалева — узбекский боксер Бектимир Меликузиев, серебряный призер Олимпиады 2016 года в весовой категории до 75 кг. Бой между ними пройдет 30 января в Москве.

На счету 24-летнего Меликузиева 6 побед в 6 боях на профессиональном ринге (5 — КО). Трижды он нокаутировал соперников ударами по печени и еще дважды оправлял их таким образом в нокдаун. Такая частота нокаутов и нокдаунов ударами по корпусу — редкость для профессионального бокса.

У 37-летнего Ковалева 34 победы (29 — КО), 4 поражения и 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг 2 ноября 2019-го, проиграв нокаутом Саулю Альваресу. Ковалев — бывший чемпион мира по версиям WBA super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019).