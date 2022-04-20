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Сегодня, 16:10

Эдди Хирн: «Усик и Джошуа подерутся этим летом»

Эдди Хирн уверен, что бой между Усиком и Джошуа пройдет летом
Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн уверен, что супербой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) пройдет этим летом.

«Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов проведения боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, включая Саудовскую Аравию. Мы изучаем все предложения, — сказал Хирн в интервью talkSPORT. — До официального анонса поединка осталось около двух недель. С самим боем уже все решено, условия контракта о реванше говорят, что боксеры подерутся друг с другом этим летом».

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Победитель поединка может провести объединительный бой против победителя пары Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт.

Александр Усик
Энтони Джошуа
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