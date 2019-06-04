Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

– Реванш с Джошуа? Мне хочется, чтобы он состоялся, но для начала нужно поговорить со своей командой. Было бы отлично, если поединок состоялся в Мексике, где никогда не было чемпиона в тяжелом весе, – приводит слова Руиса Sky Sports.

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