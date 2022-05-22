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Сегодня, 16:21

Рой Джонс посоветовал Саулю Альваресу не проводить реванш с Биволом: «Это очень опасно»

Давид Хачатрян
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Легендарный боксер Рой Джонс-младший считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-2) не нужно проводить матч-реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0), а следует вернуться во второй средний вес.

«Альваресу не нужно драться с Биволом ни в полутяжелом, ни во втором среднем весе, — отметил Джонс в подкасте ProBox TV. — Если бы я поднялся в его весовую, и меня побили, то я бы вернулся обратно в свой вес. Возвращайся во второй средний. Не дерись с Биволом, это очень опасно. Подерись с братьями Чарло или Деметриусом Андраде. Плюс, у тебя есть Дэвид Бенавидес. В этих противостояниях ты будешь фаворитом. Однако Бенавидес все же может достать Альваресу проблем, потому что он выбрасывает слишком много ударов. Стиль Бивола не подходит Альваресу. Бивол очень дисциплинированный боец, который дерется на дистанции и не вкладывается в каждый удар».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 7 мая.

Дмитрий Бивол
Рой Джонс
Сауль Альварес
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