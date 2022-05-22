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Сегодня, 20:18

Мохнаткин — о Штыркове: «Мы два ярких проекта в ММА, поэтому всем будет интересно»

Мохнаткин высказал мнение о бое со Штырковым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Боец Михаил Мохнаткин высказал мнение об Иване Штыркове, с которым встретится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В целом парень сбалансированный, крепкий, здоровый. Наверное, от него ждать какой-то серийной работы не стоит. Тут бокс, немного другая работа. Я думаю, что у него есть своя тактика, у меня — своя. Мы — два ярких проекта в ММА, поэтому всем будет интересно посмотреть», — цитирует Мохнаткина РЕН ТВ.

Бой Штыркова и Мохнаткина пройдет 27 мая в Омске.

Главный событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Источник: https://ren.tv/news/x/978077-boets-mma-mokhnatkin-nazval-glavnyi-stimul-dlia-pobedy-nad-shtrykovym
Бокс
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