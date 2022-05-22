Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:09

Флойд Мейвезер: «До конца года проведу еще один бой в ОАЭ. Соперник есть, но это секрет»

Флойд Мейвезер сообщил, что до конца года проведет еще один бой
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сообщил, что до конца года проведет еще один бой. Соперник ему уже известен, но Мейвезер отказался называть его имя.

«В этом году я проведу еще один бой в Объединенных Арабских Эмиратах, — приводит слова Мейвезера издание Boxingscene. — Противник? Это секрет. Не хочу прямо сейчас вытаскивать кота из мешка. Но у меня есть соперник, и мы подеремся до конца года в Эмиратах».

Мейвезер провел 22 мая выставочный поединок в Абу-Даби против соотечественника Дона Мура. Поединок продлился все восемь раундов по две минуты каждый. В заключительном раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун. После окончания боя победитель назван не был.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
На одного супергероя меньше. Дзюбу прогнали из «Зенита» под свист «Виража», но с огромным количеством трофеев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвид Бенавидес нокаутировал Давида Лемье и стал временным чемпионом WBC
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости