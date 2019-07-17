21:58 | Бокс — Профессиональный

Россиянин Бетербиев проведет объединительный бой с украинцем Гвоздиком в США

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Чемпион мира по версии IBF в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком.

– Бой пройдет 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позднее, – приводит ТАСС слова руководителя компании Top Rank Boxing Боба Арума.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6675070​

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