Россиянин Бетербиев проведет объединительный бой с украинцем Гвоздиком в США

Чемпион мира по версии IBF в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком.

– Бой пройдет 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позднее, – приводит ТАСС слова руководителя компании Top Rank Boxing Боба Арума.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.