Рахим Чахкиев: «Лебедеву в бою с Мчуну будет тяжело, я желаю удачи Денису»

Олимпийский чемпион в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев прокомментировал предстоящую встречу россиянина Дениса Лебедева и южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок состоится 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, боксеры проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Для 40-летнего россиянина, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, предстоящий в Красноярске поединок станет первым после возобновления карьеры.

— Я давно знаю Дениса. Мы могли провести поединок друг против друга, но как-то не срослось, — сказал Чакхиев. — У Дениса за плечами отличная карьера, это сильный боксер, который провел много красивых поединков. У него очень хорошие бойцовские качества, и это зачастую намного важнее, чем филигранная техника. Но в бою с Мчуну Денису будет тяжело, потому что южноафриканец представляет из себя выносливого и неплохо обученного боксера. В боксе никогда нельзя гарантировать, что кто-то точно победит. Не берусь предсказывать результат, а просто хочу пожелать Денису удачи в предстоящем бою.