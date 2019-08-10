Промоутерская компания собрала более 3 миллионов рублей для семьи погибшего боксера Дадашева

Промоутерская компания Top Rank собрала более 3 миллионов рублей для семьи боксера Максима Дадашева, сообщает ТАСС. По информации компании, всего собрано 46,7 тысячи долларов (3,047 миллиона рублей). Сбор средств продолжается.

Дадашев скончался 23 июля в США от травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриелем Матиасом. Ранее стало известно, что вдова Дадашева Елизавета Апушкина потребует финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боя.