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Сегодня, 15:04

Рамирес: «Бивол меня избегал. Теперь ему негде прятаться»

Хильберто Рамирес заявил, что Бивол все время его избегал
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) все время его избегал.

«Я на самом деле счастлив и мотивирован, потому что очень долго ждал этой возможности, — сказал Рамирес в интервью DAZN. — Не могу дождаться, когда выйду на ринг. Последние несколько лет Бивол меня избегал. Теперь ему негде прятаться. Это будет захватывающий для фанатов бой, и они уже долго о нем просили. Два лучших полутяжеловеса в мире подерутся друг с другом».

Бивол встретится с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
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