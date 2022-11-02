Рамирес: «Бивол меня избегал. Теперь ему негде прятаться»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (44-0) заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) все время его избегал.

«Я на самом деле счастлив и мотивирован, потому что очень долго ждал этой возможности, — сказал Рамирес в интервью DAZN. — Не могу дождаться, когда выйду на ринг. Последние несколько лет Бивол меня избегал. Теперь ему негде прятаться. Это будет захватывающий для фанатов бой, и они уже долго о нем просили. Два лучших полутяжеловеса в мире подерутся друг с другом».

Бивол встретится с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.