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Сегодня, 22:35

Петровский провел тренировку перед встречей с «африканским львом»

Российский боец Марк Петровский провел тренировку
Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец Марк Петровский провел тренировку перед предстоящим поединком с Коллинсом Ойялом, который известен по прозвищу «Африканский Лев», сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен готовится к бою с соперником из Кении под руководством Эдуарда Кравцова.

Напомним, что в ноябре 2021 года Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу, одолев спортсмена из Армении Давида (Давита) Чалояна в весовой категории свыше 92 кг.

Бой между бойцами зрители РЕН ТВ телеканала смогут увидеть 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/937576-petrovskii-provel-trenirovku-pered-vstrechei-s-afrikanskim-lvom
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