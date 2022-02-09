Петровский провел тренировку перед встречей с «африканским львом»

Российский боец Марк Петровский провел тренировку перед предстоящим поединком с Коллинсом Ойялом, который известен по прозвищу «Африканский Лев», сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен готовится к бою с соперником из Кении под руководством Эдуарда Кравцова.

Напомним, что в ноябре 2021 года Марк Петровский завоевал титул чемпиона мира по боксу, одолев спортсмена из Армении Давида (Давита) Чалояна в весовой категории свыше 92 кг.

Бой между бойцами зрители РЕН ТВ телеканала смогут увидеть 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».