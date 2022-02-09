Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов рассказал, когда было снято видео спарринга с Максом (Топором) Щербаковым, которое получило бурное обсуждение среди поклонников боевых видов спорта на фоне сообщений о «сливе» боя Топором.

«Видео было сделано еще до того, как мы узнали, что будет бой. Топор приходил ко мне на тренировку пару раз. Тогда он выходил на бой, зная, что проиграет. Просто он попробовал и все», — объяснил Новоселов РЕН ТВ.

Он также высказал свое мнение по поводу скандала с дракой между Топором и его тренером, которая произошла сразу после боя с ним.

«Мое мнение — это человек, который увидел, что можно хайпануть на Топоре, подвязаться в его тренера. По опыту понятно, что за два месяца бойца не сделаешь. Да, у Щербакова несколько боев получилось выиграть. Но это все до поры до времени. Удача отвернулась, и видимо Топор не оправдал его надежды. Вот такой конфликт получился. Если опять же это не личная постанова этого тренера», — добавил Макс Новоселов.

Напомним, что бурное обсуждение среди фанатов получило видео спарринга между Топором и Новоселовым. На кадрах видно, что Щербаков явно проигрывает своем оппоненту. Некоторые любители единоборств уверены, что это видео может говорить о том, что Топор действительно проиграл в поединке, а не «сливал» его.

Поединок между Максом Новоселовым и Максимом Щербаковым прошел в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда. Сразу после боя между Топором и его тренером Альбертом Кармазяном произошла драка. На глазах у жены и друзей бойцу сломали нос. Причем возмущенный тренер обвинил его в том, что он сознательно «сдал» поединок.