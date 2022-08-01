Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:39

Оскар Де Ла Хойя назвал нового возможного соперника для Джейка Пола

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (39-6) считает, что на замену Хасиму Рахману-младшему (12-1) для боя с Джейком Полом (5-0) должен выйти Нейт Диас (20-13).

«Жаль, что бой отменился из-за того, что непрофессиональные бойцы не могут сделать вес. Давайте обсудим бой Джейка Пола и Нейта Диаса, когда Диас расстанется с UFC. Только представьте, какой это будет громкий бой, если за этим будет стоять Golden Boy Promotions!» — написал Де Ла Хойя в Twitter.

Бой Пола и Рахмана отменен из-за проблем со сгонкой веса у Рахмана. Диас должен провести последний бой в UFC по контракту с Хамзатом Чимаевым (11-0) на UFC 279. Турнир состоится 10 сентября в Лас-Вегасе.

0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фрейзер Кларк считает, что Джошуа может нокаутировать Усика
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости