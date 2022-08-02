Джейк Пол считает, что он стилистически похож на Бивола

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) сравнил себя с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0), подчеркнув, что он сможет победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2).

«Я по-прежнему считаю, что мой поединок против Канело — один из величайших в боксе, — сказал Пол в интервью talkSPORT. — Я знаю, что могу победить его. Люди смеются, когда я так говорю, но Дмитрий Бивол показал, что Канело можно победить, а у меня стиль, чувство дистанции, скорость и сила похожи на Бивола. Если Канело выйдет против меня в ринг, то это будет не лучшая его ночь».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.