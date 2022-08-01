Фрейзер Кларк считает, что Джошуа может нокаутировать Усика

30-летний британский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Токио в супертяжелом весе Фрейзер Кларк уверен, что если Энтони Джошуа (26-2) попадет по Александру Усику (19-0), то украинец не сможет встать.

«Мы тренировались в Лафборо 12 недель, прежде чем отправиться в Джидду, — сказал Кларк в интервью iFL TV. — Учитывая, как он тренировался, я просто не вижу бойцов, которые могли бы ему противостоять. Если Джошуа ударит тебя в челюсть больше одного раза, то ты упадешь. Без разницы, кто будет перед ним стоять. Его удар пугающе силен и быстр».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.