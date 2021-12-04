Хирн: «Если хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте миллион на 40»

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какой размер отступных может получить его клиент Энтони Джошуа за отказ проводить реванш с Александром Усиком.

«Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40, — приводит слова промоутера Boxing King Media. — Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались об этом с Джошуа. Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Но сейчас это просто разговоры между командами. В данный момент Джошуа планирует драться с Усиком».

Ранее сообщалось, что реванш между бойцами должен пройти весной 2022 года.

В конце сентября этого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. В активе украинского боксера 19 побед в 19 боях. У британца 24 победы и 2 поражения в 26 поединках.