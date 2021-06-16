Один из домов Флойда Мейвезера был ограблен

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил в своем Instagram, что один из его домов был ограблен.

Также боксер заявил, что готов заплатить 100 тысяч долларов тому, кто поможет вернуть украденные вещи.

«Дом – это убежище, место умиротворения, отдыха и покоя. Когда кто-то нарушает это святилище, это тревожно и обидно. Один из моих домов был ограблен в Лас-Вегасе. Было украдено много дорогих сумок и других ценных вещей. Я предлагаю по крайней мере 100 000 долларов США за информацию, которая приведет к возвращению вещей. Уровень неуважения и жадности, который нужен кому-то для этого, непостижим. Спасибо за любую информацию. Да благословит вас бог», – написал Мейвезер.

7 июня американский боксер провел выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Победитель определен не был, из-за специальных правил, подразумевающих победу только нокаутом.