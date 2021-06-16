Тайсон Фьюри прокомментировал отказ Уайлдера отвечать на вопросы журналистов

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал отказ Деонтея Уайлдера отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной их поединку.

«Это говорит, насколько он психологически слабый человек, и насколько мои удары повлияли на него, - цитирует Фьюри Boxing Scene. - После поражения, которое я ему нанес, я достаточно долго беспокоился о нем.

Естественно, что теперь он трюкачит с наушниками и не хочет отвечать на вопросы. Это его дело, а я здесь, чтобы продвигать наш бой и говорить с прессой, как я делаю это всегда. Если Уайлдер не хочет участвовать в этой пресс-конференции, позвольте я сделаю это за него. Я буду играть две роли, если вы захотите. Я очень хорош в этих ролевых играх. Поэтому я одновременно буду Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, и мы сыграем в небольшую игру».

Третий поединок Фьюри — Уайлдер запланирован на 24 июля 2021 года. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.