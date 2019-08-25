Никита Нестеров — Ковалеву: «Продолжай в том же духе»
13:17
Защитник ЦСКА Никита Нестеров поздравил российского боксера Сергея Ковалева с победой над британцем Энтони Ярдом. Ковалев нокаутировал Ярда и сохранил чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.
— Серега, поздравляю тебя с защитой титула чемпиона мира, — обратился к Ковалеву Нестеров в официальном Twitter ЦСКА. — Красава, земеля, продолжай в том же духе. Удачи!
Никита Нестеров поздравляет Сергея Ковалёва с защитой титула чемпиона мира WBO. pic.twitter.com/wGyHIw2flj— ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 25, 2019
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