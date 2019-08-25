Защитник ЦСКА Никита Нестеров поздравил российского боксера Сергея Ковалева с победой над британцем Энтони Ярдом. Ковалев нокаутировал Ярда и сохранил чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

— Серега, поздравляю тебя с защитой титула чемпиона мира, — обратился к Ковалеву Нестеров в официальном Twitter ЦСКА. — Красава, земеля, продолжай в том же духе. Удачи!